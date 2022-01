La Cina censura Fight Club: così Pechino ha stravolto il finale del film con Edward Norton e Brad Pitt (Di martedì 25 gennaio 2022) Non solo un finale alternativo, ma una censura, quella apportata dalla Cina a Fight Club – il celebre film del 1999 di David Fincher, con Edward Norton e Brad Pitt. Tagliare gli ultimi minuti di pellicola per far vincere le autorità. Una scelta che stravolge completamente il senso del messaggio che il film tratto dal romanzo di Chuck Palahniuk voleva trasmettere: cioè quello anarchico e anti-capitalista. Sul lato pratico, se si guardano le scene finali nella versione originale, il personaggio di Edward Norton uccide il suo alter ego Tyler Durden, interpretato da Pitt. Segue esplosione di edifici, la cui metafora dovrebbe rappresentare la fine della ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Non solo unalternativo, ma una, quella apportata dalla– il celebredel 1999 di David Fincher, con. Tagliare gli ultimi minuti di pellicola per far vincere le autorità. Una scelta che stravolge completamente il senso del messaggio che iltratto dal romanzo di Chuck Palahniuk voleva trasmettere: cioè quello anarchico e anti-capitalista. Sul lato pratico, se si guardano le scene finali nella versione originale, il personaggio diuccide il suo alter ego Tyler Durden, interpretato da. Segue esplosione di edifici, la cui metafora dovrebbe rappresentare la fine della ...

