Kate Middleton, il segreto della sua camera da letto a Kensington Palace (Di martedì 25 gennaio 2022) Kate Middleton e William abitano coi tre figli nell’appartamento 1 A di Kensington Palace, a Londra. Si tratta di una residenza su 4 piani che ha una particolarità. Differentemente dal solito, la camera da letto dei Duchi di Cambridge si trova a pianterreno e non in alto. Il motivo? Pare sia una questione di praticità e di privacy. Kate Middleton, appartamento con 20 camere Anche se le abitazioni di Kensington Palace si chiamano appartamenti, in realtà si tratta di magioni molto ampie e su più piani, come quella di William e Kate, che è tra le più estese e di maggiore rappresentanza. L’esperto reale Christopher Warwick ha raccontato che la casa dei Duchi di Cambridge ha 20 camere distribuite tra ... Leggi su dilei (Di martedì 25 gennaio 2022)e William abitano coi tre figli nell’appartamento 1 A di, a Londra. Si tratta di una residenza su 4 piani che ha una particolarità. Differentemente dal solito, ladadei Duchi di Cambridge si trova a pianterreno e non in alto. Il motivo? Pare sia una questione di praticità e di privacy., appartamento con 20 camere Anche se le abitazioni disi chiamano appartamenti, in realtà si tratta di magioni molto ampie e su più piani, come quella di William e, che è tra le più estese e di maggiore rappresentanza. L’esperto reale Christopher Warwick ha raccontato che la casa dei Duchi di Cambridge ha 20 camere distribuite tra ...

Advertising

vogue_italia : Kate Middleton e il riciclo creativo degli abiti da sera - vogue_italia : Dolcevita, cappotto e orecchini low cost: Kate ha ripreso gli impegni ufficiali dopo i festeggiamenti per i 40 anni - vogue_italia : Kate Middleton e la sua passione per il cappotto color cammello di Massimo Dutti - Amore4Zampe : Kate Middleton conosce un amico speciale grazie alla pet-therapy ??? - ParliamoDiNews : Kate Middleton quarto figlio | La reazione del Principe William non è delle migliori - -