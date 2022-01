Juventus, riunione segreta in Germania: offerta da 28 milioni (Di martedì 25 gennaio 2022) La Juventus, considerando il probabile addio di de Ligt, vuole tutelarsi; la società ha pronto un contratto faraonico per il difensore. Ginter il sostituto di de Ligt? La società bianconera ci sta pensando ed è disposta a mettere sul piatto un quadriennale a sette milioni a stagione pur di portarlo a Torino. La Juventus deve pensare al presente ma anche al futuro; la società bianconera vuole costruire una rosa che possa competere per lo scudetto fin da subito e, proprio per questo, deve rinforzare il reparto difensivo. Se Chiellini e Bonucci rappresentano la certezza e Rugani è una piacevole scoperta (il centrale è ha fornito ottime prestazioni da quando è iniziato l’anno nuovo), de Ligt rischia di rappresentare la plusvalenza da novanta milioni. Agnelli furioso per Vlahovic: l’audio che incastra il presidente della ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 25 gennaio 2022) La, considerando il probabile addio di de Ligt, vuole tutelarsi; la società ha pronto un contratto faraonico per il difensore. Ginter il sostituto di de Ligt? La società bianconera ci sta pensando ed è disposta a mettere sul piatto un quadriennale a settea stagione pur di portarlo a Torino. Ladeve pensare al presente ma anche al futuro; la società bianconera vuole costruire una rosa che possa competere per lo scudetto fin da subito e, proprio per questo, deve rinforzare il reparto difensivo. Se Chiellini e Bonucci rappresentano la certezza e Rugani è una piacevole scoperta (il centrale è ha fornito ottime prestazioni da quando è iniziato l’anno nuovo), de Ligt rischia di rappresentare la plusvalenza da novanta. Agnelli furioso per Vlahovic: l’audio che incastra il presidente della ...

romeoagresti : Nella riunione di oggi tra l’#Arsenal e Pastorello per #Arthur è emersa nuovamente la volontà dei Gunners di prende… - SPalermo91 : RT @dariopelle3: Nella notte tra il 24 e il 25 Gennaio, la dirigenza #Juventus, ha deciso che fosse arrivato il momento giusto per sferrar… - dariopelle3 : Nella notte tra il 24 e il 25 Gennaio, la dirigenza #Juventus, ha deciso che fosse arrivato il momento giusto per… - jordancs580 : ?? trattativa #Juventus #fiorentina per #Vlahovic : fumata ?? dalla proposta dei bianconeri, la Viola è aperta alla… - MarcoCH0 : 'La #Juventus nel mercato sembra avanti nelle trattative per #Vlahovic' — Stefano Donati, QSVS in riunione di redazione -