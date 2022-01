Juventus, Ramsey rifiuta tutte le offerte: la cessione si complica (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: si complica la cessione di Ramsey. Il gallese ha rifiutato tutte le offerte Con un Vlahovic in entrata, la Juve deve inevitabilmente chiudere per qualche cessione. Tra gli indiziati a lasciare Torino, ormai da mesi, c’è Aaron Ramsey, finito fuori dai progetti del club. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, però, il centrocampista gallese potrebbe restare in bianconero almeno fino a fine stagione. rifiutati, infatti, gli interessi di Crystal Palace e Burnley, mentre il Newcastle non ha mai presentato una vera e propria offerta. LEGGI tutte LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato: siladi. Il gallese hatoleCon un Vlahovic in entrata, la Juve deve inevitabilmente chiudere per qualche. Tra gli indiziati a lasciare Torino, ormai da mesi, c’è Aaron, finito fuori dai progetti del club. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, però, il centrocampista gallese potrebbe restare in bianconero almeno fino a fine stagione.ti, infatti, gli interessi di Crystal Palace e Burnley, mentre il Newcastle non ha mai presentato una vera e propria offerta. LEGGILE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

