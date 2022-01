Juventus, affari Vlahovic e Bentancur - Confermate indiscrezioni CM.IT (Di martedì 25 gennaio 2022) La Juventus rompe gli indugi per Dusan Vlahovic, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it. Parte ... E dunque, arrivano conferme alle indiscrezioni della nostra redazione, con la 'Gazzetta dello ... Leggi su calciomercato (Di martedì 25 gennaio 2022) Larompe gli indugi per Dusan, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it. Parte ... E dunque, arrivano conferme alledella nostra redazione, con la 'Gazzetta dello ...

Advertising

crm_evangelista : @pisto_gol Cosa la stupisce del trasferimento? Ormai il calcio è business e negli affari il cuore non conta. E non… - Matt_crash : @Artistadelcont1 @acffiorentina @juventusfc Adesso che la Juventus è in un momento di difficoltà economica e sporti… - stellaMilan24 : Come fa la Juventus ad acquistare Vlahovic se deve finire di pagare Locatelli, Chiesa e tanti altri? Mi puzza quest… - Filosofarru : @biagiosimonetta L’Atalanta fa affari con la Juventus h24, non mi pare messa male - Pasquale89G : Le parole di Pradé a @tvdellosport spingono #Valhovic verso la #Juventus. Serve accontentare #Commisso: 70 e passa… -