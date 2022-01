Johnny Depp si prende finalmente la sua rivincita: farà il film! (Di martedì 25 gennaio 2022) Johnny Depp si prende la sua rivincita dopo le ultime esclusioni che hanno fatto rumore a Hollywood: l’attore farà il film, è ufficiale. finalmente una bella notizia per l’attore fatto fuori dai piani alti di Hollywood dopo le accuse della sua ex moglie Amber Heard. Johnny Depp tornerà sul set in estate per interpretare un ruolo molto prestigioso. Johnny Depp (Getty Images)Il lavoro di Johnny Depp sul set riprenderà in estate: l’attore che ha dato vita al celebre personaggio di Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi (e non solo) interpreterà il re Luigi XV. Il film sarà una pellicola biografica diretto dalla francese Maïwenn (attrice, sceneggiatrice e ... Leggi su vesuvius (Di martedì 25 gennaio 2022)sila suadopo le ultime esclusioni che hanno fatto rumore a Hollywood: l’attoreil film, è ufficiale.una bella notizia per l’attore fatto fuori dai piani alti di Hollywood dopo le accuse della sua ex moglie Amber Heard.tornerà sul set in estate per interpretare un ruolo molto prestigioso.(Getty Images)Il lavoro disul set rirà in estate: l’attore che ha dato vita al celebre personaggio di Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi (e non solo) interpreterà il re Luigi XV. Il film sarà una pellicola biografica diretto dalla francese Maïwenn (attrice, sceneggiatrice e ...

