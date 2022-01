Jessica Selassiè: principessa innamorata? Ecco cosa le sta accadendo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Jessica Selassiè sembra essersi invaghita di un concorrente del Grande Fratello Vip. La principessa è in tilt: “come devo fare?” Dopo settimane di incertezza e confusione, Jessica Selassiè torna a parlare di sentimenti e di un interesse che, nelle ultime ore, pare l’abbia messa in crisi. La princess, infatti, dichiara di essere interessata a Barù, uno dei concorrenti più apprezzati di questa sesta edizione del reality show ma, indubbiamente, anche uno dei più criptici. Nelle ultime ore, sembra che Barù non riesca a cogliere i segnali (decisamente plateali) di Jessica, tanto da recare nella concorrente qualche attimo di sconforto: “come devo fare?” – chiede sorridendo la gieffina durate un confronto con Manila, Federica e Delia. Delia risponde all’amica dandole un suggerimento prezioso: ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022)sembra essersi invaghita di un concorrente del Grande Fratello Vip. Laè in tilt: “come devo fare?” Dopo settimane di incertezza e confusione,torna a parlare di sentimenti e di un interesse che, nelle ultime ore, pare l’abbia messa in crisi. La princess, infatti, dichiara di essere interessata a Barù, uno dei concorrenti più apprezzati di questa sesta edizione del reality show ma, indubbiamente, anche uno dei più criptici. Nelle ultime ore, sembra che Barù non riesca a cogliere i segnali (decisamente plateali) di, tanto da recare nella concorrente qualche attimo di sconforto: “come devo fare?” – chiede sorridendo la gieffina durate un confronto con Manila, Federica e Delia. Delia risponde all’amica dandole un suggerimento prezioso: ...

