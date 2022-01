“Italia’s Got Talent”: ospite della puntata Bebe Vio (Di martedì 25 gennaio 2022) L’appuntamento con lo show torna mercoledì 26 gennaio Torna Italia’s Got Talent. Dopo l’esordio lo show di Sky arriva la seconda puntata di audizioni in prima tv assoluta mercoledì 26 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW. In giuria, Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Alla conduzione Lodovica Comello, padrona di casa ironica e travolgente nell’accogliere i concorrenti prima e dopo le loro esibizioni. ospite della seconda puntata sarà Bebe Vio. La schermitrice si autodefinisce come una “studentessa con una straordinaria passione per la scherma”, un enorme Talento che l’ha portata a vincere Europei, Mondiali e Paralimpiadi. L’atleta veneziana sarà chiamata al tavolo dei giudici per valutare alcune performance e per esprimere i ... Leggi su 361magazine (Di martedì 25 gennaio 2022) L’appuntamento con lo show torna mercoledì 26 gennaio TornaGot. Dopo l’esordio lo show di Sky arriva la secondadi audizioni in prima tv assoluta mercoledì 26 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW. In giuria, Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Alla conduzione Lodovica Comello, padrona di casa ironica e travolgente nell’accogliere i concorrenti prima e dopo le loro esibizioni.secondasaràVio. La schermitrice si autodefinisce come una “studentessa con una straordinaria passione per la scherma”, un enormeo che l’ha portata a vincere Europei, Mondiali e Paralimpiadi. L’atleta veneziana sarà chiamata al tavolo dei giudici per valutare alcune performance e per esprimere i ...

