Italia, Montella su Balotelli: «Il suo obiettivo è il Mondiale. Sono felicissimo per lui» (Di martedì 25 gennaio 2022) L’allenatore dell’Adana Demirspor Montella ha parlato della convocazione in Nazionale di Balotelli Vincenzo Montella, allenatore che all’Adana Demirspor ha rimesso in sesto Mario Balotelli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della convocazione in Nazionale di SuperMario. MISSIONE COMPIUTA – «Il merito è soprattutto suo. Ma questa è solo una tappa verso il suo vero obiettivo: andare ai Mondiali, magari aiutando la Nazionale a qualificarsi. Ma un passo alla volta. È già una grande soddisfazione che lui sia rientrato nel giro». FELICITA – «Lo Sono. Quando ho saputo della convocazione non dico che ho provato la stessa gioia di quando chiamavano me da giocatore, ma quasi. So quanto Mario ci tenesse. Quando dissi che era ‘fissato’ non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) L’allenatore dell’Adana Demirsporha parlato della convocazione in Nazionale diVincenzo, allenatore che all’Adana Demirspor ha rimesso in sesto Mario, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della convocazione in Nazionale di SuperMario. MISSIONE COMPIUTA – «Il merito è soprattutto suo. Ma questa è solo una tappa verso il suo vero: andare ai Mondiali, magari aiutando la Nazionale a qualificarsi. Ma un passo alla volta. È già una grande soddisfazione che lui sia rientrato nel giro». FELICITA – «Lo. Quando ho saputo della convocazione non dico che ho provato la stessa gioia di quando chiamavano me da giocatore, ma quasi. So quanto Mario ci tenesse. Quando dissi che era ‘fissato’ non ...

CalcioNews24 : La gioia di #Montella per la convocazione di #Balotelli in #Nazionale - Dayline1993 : RT @Ftbnews24: ???? #Italia #Mancini #Balotelli #irlandadelnorditalia #Mondiale #mondiali2022 #Qatar2022 Scarica l’App ??gratuita su Google P… - Ftbnews24 : ???? #Italia #Mancini #Balotelli #irlandadelnorditalia #Mondiale #mondiali2022 #Qatar2022 Scarica l’App ??gratuita su… - Fantacalcio : Nazionale, Montella: 'Ecco come è cambiato Balotelli' - fra_montella : @LaVeritaWeb @franborgonovo 'pugno di ferro', 'controlli a tappeto', 'limiti all’informazione' ... parole di Pinoch… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Montella Giusto fidarsi di Mancini ... e di Montella L'Italia ha bisogno di gol fin dal prossimo incontro con la Macedonia, Mancini è andato a cercare quelli di Balotelli. E ha fatto bene. L'italianizzazione dei brasiliani Joao Pedro e Luiz Felipe mi ...

Tutti pazzi per Tammy I numeri dell'inglese dopo i primi sei mesi in Italia sono quelli del grande centravanti: 17 gol e ... Per agganciare Montella serve una rete mentre ne mancano quattro per eguagliare Batistuta, autore ...

Italia, Montella su Balotelli: «Il suo obiettivo è il Mondiale. Sono felicissimo per lui» Calcio News 24 Giusto fidarsi di Mancini ... e di Montella Italo . Cucci. Il campionato turco non è terzomondista, anzi, eppure si raccontano favole appassionate del vecchio Balo sciupafemmine tuttavia riferite ai suoi gol, alcuni dei qu ...

Italia, Montella su Balotelli: «Il suo obiettivo è il Mondiale. Sono felicissimo per lui» ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’allenatore dell’Adana Demirspor Montella ha parlato della convocazione in Nazionale di Balotelli Vincenzo Montella, allenatore che all’Adana Demirspor ...

L'ha bisogno di gol fin dal prossimo incontro con la Macedonia, Mancini è andato a cercare quelli di Balotelli. E ha fatto bene. L'italianizzazione dei brasiliani Joao Pedro e Luiz Felipe mi ...I numeri dell'inglese dopo i primi sei mesi insono quelli del grande centravanti: 17 gol e ... Per agganciareserve una rete mentre ne mancano quattro per eguagliare Batistuta, autore ...Italo . Cucci. Il campionato turco non è terzomondista, anzi, eppure si raccontano favole appassionate del vecchio Balo sciupafemmine tuttavia riferite ai suoi gol, alcuni dei qu ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’allenatore dell’Adana Demirspor Montella ha parlato della convocazione in Nazionale di Balotelli Vincenzo Montella, allenatore che all’Adana Demirspor ...