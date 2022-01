Ita | si allontana ‘sogno’ Air France – Klm | bloccato dal nodo aiuti di stato

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mani, al momento, legate per Air-Klm nella partita delle alleanze di Ita. Il gruppo franco-olandese “che non ha mai indicato voler prendere una partecipazione” nella nuova compagnia area italiana anche volendo alloattuale delle cose non potrebbe, comunque, farlo. In linea con gli impegni presi con la Commissione Ue, infatti, Air– Klm non può investire in una compagnia estera fin quando il gruppo non avrà rimborsato almeno il 75% deglidipercepiti. Cosa che invece Lufthansa ha fatto rimborsando integralmente glidellotedesco. E Air– Klm, come spiega il gruppo interpellato dall’Adnkronos, “tuttora deve rispettare questo ‘M&A’ ban”. Dall’aprile del 2020 gli...