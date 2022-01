ITA Airways riceve una proposta da MSC e Lufthansa (Di martedì 25 gennaio 2022) ITA Airways, che ha sostituito acquistandone il marchio la vecchia compagnia aerea di bandiera Alitalia, ha ricevuto una proposta da MSC e Lufthansa: le due compagnie hanno offerto 1,2 miliardi di euro per acquisire la quota di maggioranza. Attualmente la società di trasporto aereo è posseduta al 100% dal ministro delle finanze. L’offerta di MSC e Lufthansa non esclude una partecipazione statale MSC e Lufthansa hanno espresso il desiderio che una quota di minoranza rimanga al governo italiano, in modo da preservare l’italianità della compagnia. L’interesse del gruppo MSC deriva infatti “dalla possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le società sia nel settore cargo che nel settore passeggeri”. La volontà di MSC-Lufthansa è appoggiata dalla Commissione UE, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) ITA, che ha sostituito acquistandone il marchio la vecchia compagnia aerea di bandiera Alitalia, ha ricevuto unada MSC e: le due compagnie hanno offerto 1,2 miliardi di euro per acquisire la quota di maggioranza. Attualmente la società di trasporto aereo è posseduta al 100% dal ministro delle finanze. L’offerta di MSC enon esclude una partecipazione statale MSC ehanno espresso il desiderio che una quota di minoranza rimanga al governo italiano, in modo da preservare l’italianità della compagnia. L’interesse del gruppo MSC deriva infatti “dalla possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le società sia nel settore cargo che nel settore passeggeri”. La volontà di MSC-è appoggiata dalla Commissione UE, che ...

