Isis e curdi: attacco di una prigione in Siria (Di martedì 25 gennaio 2022) Si tratta probabilmente uno degli attacchi più pesanti registrati da quando il pericolo Isis è stato respinto nel paese: negli scontri con le forze dei curdi sono morte almeno 130 persone. Dono ormai cinque giorni che ad Hasaka, città nel nord-est della Siria, sono in corso intensi combattimenti tra le Forze Democratiche Siriane (SDF), la coalizione anti-Isis di arabi e curdi. In questo scenario possiamo notare alcune cose importanti rispetto a questa lunga battaglia contro i combattenti dello Stato Islamico (Isis). Isis e curdi: Stato islamico e coalizione democratica Gli scontri sono iniziati giovedì. Tutto è iniziato con l’assalto dell’Isis alla prigione di Gweiran. Si tratta di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Si tratta probabilmente uno degli attacchi più pesanti registrati da quando il pericoloè stato respinto nel paese: negli scontri con le forze deisono morte almeno 130 persone. Dono ormai cinque giorni che ad Hasaka, città nel nord-est della, sono in corso intensi combattimenti tra le Forze Democratichene (SDF), la coalizione anti-di arabi e. In questo scenario possiamo notare alcune cose importanti rispetto a questa lunga battaglia contro i combattenti dello Stato Islamico ().: Stato islamico e coalizione democratica Gli scontri sono iniziati giovedì. Tutto è iniziato con l’assalto dell’alladi Gweiran. Si tratta di una ...

