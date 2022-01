International Cilento Film Festival, successo per la prima edizione: vince Regina di Alessandro Grande (Di martedì 25 gennaio 2022) Grande successo per la prima edizione dell’International Cilento Film Festival, evento ideato e organizzato dall’Associazione Cinematografica del Cilento che nasce con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo culturale, artistico, sociale ed economico del territorio cilentano e salernitano. La kermesse, svoltasi nelle serate di venerdì 21 e sabato 22 gennaio, e che ha decretato come vincitore assoluto il Film di genere drammatico “Regina” (diretto da Alessandro Grande, con Francesco Montanari e Ginevra Francesconi). Per via dell’emergenza sanitaria dovuta da Covid-19 e il conseguente innalzamento dei contagi, si è svolta in modalità streaming. Nonostante ciò, ha ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022)per ladell’, evento ideato e organizzato dall’Associazione Cinematografica delche nasce con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo culturale, artistico, sociale ed economico del territorio cilentano e salernitano. La kermesse, svoltasi nelle serate di venerdì 21 e sabato 22 gennaio, e che ha decretato come vincitore assoluto ildi genere drammatico “” (diretto da, con Francesco Montanari e Ginevra Francesconi). Per via dell’emergenza sanitaria dovuta da Covid-19 e il conseguente innalzamento dei contagi, si è svolta in modalità streaming. Nonostante ciò, ha ...

