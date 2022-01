Inter, la trattativa per Gosens va avanti spedita: c’è l’accordo con il calciatore (Di martedì 25 gennaio 2022) trattativa lampo quella che potrebbe portare Robin Gosens all’Inter già durante questa sessione invernale di calciomercato. Il summit di ieri tra il presidente Zhang e i responsabili di mercato Marotta, Ausilio e Baccin ha dato esito positivo: è quello del tedesco il nome giusto per rimpolpare la corsia sinistra. I nerazzurri vorrebbero cautelarsi con un nome ad effetto in attesa di delineare il futuro di Ivan Perisic, il quale non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega ai Campioni d’Italia e che potrebbe lasciare la Pinetina dal prossimo Giugno. Secondo Sky Sport, il blitz è avvenuto già nella tarda serata di ieri, dove è stato trovato l’accordo con il calciatore tedesco sulla base di 2.6/2.7 milioni annui. Si lavora ora per cercare un punto d’intesa con l’Atalanta, che per far partire ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022)lampo quella che potrebbe portare Robinall’già durante questa sessione invernale di calciomercato. Il summit di ieri tra il presidente Zhang e i responsabili di mercato Marotta, Ausilio e Baccin ha dato esito positivo: è quello del tedesco il nome giusto per rimpolpare la corsia sinistra. I nerazzurri vorrebbero cautelarsi con un nome ad effetto in attesa di delineare il futuro di Ivan Perisic, il quale non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega ai Campioni d’Italia e che potrebbe lasciare la Pinetina dal prossimo Giugno. Secondo Sky Sport, il blitz è avvenuto già nella tarda serata di ieri, dove è stato trovatocon iltedesco sulla base di 2.6/2.7 milioni annui. Si lavora ora per cercare un punto d’intesa con l’Atalanta, che per far partire ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PROCEDE SPEDITA LA TRATTATIVA GOSENS. ACCELERATA PER L'ESTERNO DELL'ATALANTA #SkySport… - AlfredoPedulla : L’#Inter proverà a sinistra anche per #Gosens: trattativa complicata ma gradimento totale. C’è anche il #Newcastle - SkySport : Gosens-Inter, accelerata alla trattativa. Sensi-Samp, è fatta: le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato… - il_nerazzurro : Dybala ha l’accordo economico con l’Inter. io non vi dico niente, ma a questo punto la trattativa è molto molto avanzata. #dybala - Lorenzored17 : La trattativa tra Inter e PSG per Lavezzi essere tipo: -