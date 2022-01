Inter e Milan, mezzo milione di euro per il nuovo prato di San Siro (Di martedì 25 gennaio 2022) Lavori in corso per sistemare il prato di San Siro Nella mattinata di ieri sono iniziati i lavori per sistemare il più possibile il prato di San Siro. L’obiettivo è quello di avere il campo in buone condizioni in vista del derby tra Inter e Milan previsto alla ripresa del campionato. Ma quanto costerà il nuovo manto erboso alle due società meneghine? Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, per dare nuova vita al manto erboso i nerazzurri e i rossoneri sborseranno mezzo milione di euro. Alla ripresa un nuovo tour de force spetta il campo del Meazza. Compreso il derby, Milan e Inter disputeranno in casa sei partite in quindici giorni tra campionato, ... Leggi su intermagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Lavori in corso per sistemare ildi SanNella mattinata di ieri sono iniziati i lavori per sistemare il più possibile ildi San. L’obiettivo è quello di avere il campo in buone condizioni in vista del derby traprevisto alla ripresa del campionato. Ma quanto costerà ilmanto erboso alle due società meneghine? Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, per dare nuova vita al manto erboso i nerazzurri e i rossoneri sborserannodi. Alla ripresa untour de force spetta il campo del Meazza. Compreso il derby,disputeranno in casa sei partite in quindici giorni tra campionato, ...

Advertising

AntoVitiello : #CoppaItalia confermato Milan-Lazio il 9 febbraio ore 21.00. Diretta canale 5. Inter-Roma si giocherà l'8 febbraio - Inter : ??? | BIGLIETTI Date e fase di vendita per il Derby ?? - AntoVitiello : Giornata 24, 5 febbraio 2022 ore 18.00: Inter-Milan (DAZN) Giornata 25, 13 febbraio ore 12.30: Milan-Sampdoria (DA… - caleee12 : Boh quello che in questi anni è successo e sta succedendo a Milan e Inter ha dell’incredibile - freebeard98 : @Davide_m9 Ma soprattutto perché non le giocano in stadi diversi? Cazzo ne so non si può fare Roma-Inter e Milan-La… -