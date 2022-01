Inps, nel 2021 il Reddito di cittadinanza è costato quasi 9 miliardi di euro (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono stati oltre 1,76 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto il Reddito o la pensione di cittadinanza nel 2021, per un totale di oltre 3,93 milioni di persone coinvolte. L’ importo medio è stato di circa 546 euro. A riportare i dati è l’Osservatorio Inps che si occupa di monitorare l’andamento del sussidio. In tutto il 2021, l’investimento totale dell’Inps è stato di 8,79 miliardi. Solo nell’ultimo mese dello scorso anno, la spesa è stata di 750 milioni di euro: ne hanno beneficiato 1,37 milioni di nuclei familiari, per un importo medio di circa 545 euro. Del totale dei riceventi, resta alta la percentuale di nuclei familiari composti da un’unica persona: solo a dicembre sono stati 615.482 su 1.375.728 famiglie ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono stati oltre 1,76 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto ilo la pensione dinel, per un totale di oltre 3,93 milioni di persone coinvolte. L’ importo medio è stato di circa 546. A riportare i dati è l’Osservatorioche si occupa di monitorare l’andamento del sussidio. In tutto il, l’investimento totale dell’è stato di 8,79. Solo nell’ultimo mese dello scorso anno, la spesa è stata di 750 milioni di: ne hanno beneficiato 1,37 milioni di nuclei familiari, per un importo medio di circa 545. Del totale dei riceventi, resta alta la percentuale di nuclei familiari composti da un’unica persona: solo a dicembre sono stati 615.482 su 1.375.728 famiglie ...

