Indie americani | psytrance | la Storia | un poeta alla macchina da presa | 5 film da vedere su MUBI

(Di martedì 25 gennaio 2022) Una selezione di cinque titoli attualmente disponibili sulla piattaforma di cinema in streaming più completa (a nostro avviso) per scoprire i classici del passato e le novità del presente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indie americani

L'Eco di Bergamo

... uno dei più importanti registicontemporanei. Il documentario 'La piazza della mia città - Bologna e lo Stato Sociale', di Paolo Santamaria, ci racconta il noto gruppolontano dai ...Come glial ballo di fine anno è una sorta di dichiarazione di poetica che rimette al ... Un progetto musicale in fioritura che profuma di quelle sonoritàrock proprie delle voci ...Una selezione di cinque titoli attualmente disponibili sulla piattaforma di cinema in streaming più completa (a nostro avviso) per scoprire i classici del passato e le novità del presente ...É stato rilasciato da Eagle Pictures il trailer italiano di “ Cyrano ” diretto da Joe Wright e interpretato da Peter Dinklage ed Haley Bennet. Dopo il successo ottenuto alla Festa del Cinema di Roma, ...