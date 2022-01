Iliad smentisce l’ipotesi di unione con Vodafone Italia. Presentata la nuova offerta per la fibra. “Ai limiti della sostenibilità” (Di martedì 25 gennaio 2022) Nessun matrimonio tra Vodafone e Iliad per quanto riguarda la telefonia mobile in Italia. Almeno stando a quanto afferma uno dei due interessati, l’amministratore delegato di Iliad Benedetto Levi che questa mattina ha affermato: “Andiamo avanti assolutamente da soli per la nostra strada, come abbiamo fatto per questi tre anni e mezzo”. l’ipotesi di partnership era stata rilanciata nei giorni scorsi da diversi quotidiani. Il gruppo francese, ha debuttato in Italia nel 2018 e ha oggi una quota di mercato del 7,7%. “Sono 8,5 milioni gli utenti oggi, e il 97% è soddisfatto, un numero mai visto prima in Italia” ha affermato Levi presentando l’offerta del gruppo per la fibra. La proposta è di sedici euro al mese (15,99 euro) per gli utenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Nessun matrimonio traper quanto riguarda la telefonia mobile in. Almeno stando a quanto afferma uno dei due interessati, l’amministratore delegato diBenedetto Levi che questa mattina ha affermato: “Andiamo avanti assolutamente da soli per la nostra strada, come abbiamo fatto per questi tre anni e mezzo”.di partnership era stata rilanciata nei giorni scorsi da diversi quotidiani. Il gruppo francese, ha debuttato innel 2018 e ha oggi una quota di mercato del 7,7%. “Sono 8,5 milioni gli utenti oggi, e il 97% è soddisfatto, un numero mai visto prima in” ha affermato Levi presentando l’del gruppo per la. La proposta è di sedici euro al mese (15,99 euro) per gli utenti ...

