"Il voto decisivo". Manca pochissimo, Quirinale: la profezia di Marcello Sorgi, quando si chiude la partita (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche nel secondo giorno di votazioni per il Quirinale, per la successione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, è tutto un grande strofinarsi di palle di vetro: chi la spunterà? Quale accordo? Chi sale e chi scende? E il toto-Colle, va da sé, tiene banco anche ad Agorà, la trasmissione del mattino di Rai 3 condotta da Luisella Costamagna, che schiera un nutrito parterre di analisti, politici e commentatori. Interessante la profezia di Marcello Sorgi, l'editorialista de La Stampa, che ci dà conto della sua "sensazione, di pancia". Ossia che "oggi la trattativa tra i partiti non arriverà da nessuna parte. La giornata risolutiva per il Colle sarà domani, la votazione quella di giovedì", profetizza Marcello Sorgi. Insomma, staremo a vedere. Dunque ecco ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche nel secondo giorno di votazioni per il, per la successione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, è tutto un grande strofinarsi di palle di vetro: chi la spunterà? Quale accordo? Chi sale e chi scende? E il toto-Colle, va da sé, tiene banco anche ad Agorà, la trasmissione del mattino di Rai 3 condotta da Luisella Costamagna, che schiera un nutrito parterre di analisti, politici e commentatori. Interessante ladi, l'editorialista de La Stampa, che ci dà conto della sua "sensazione, di pancia". Ossia che "oggi la trattativa tra i partiti non arriverà da nessuna parte. La giornata risolutiva per il Colle sarà domani, la votazione quella di giovedì", profetizza. Insomma, staremo a vedere. Dunque ecco ...

Antoniotarallo0 : @AndreaC_1998_ È una pagliacciata se lo fai tra qualche giorno, con ogni voto decisivo. Al primo scrutinio senza u… - infoitinterno : Quirinale, Renzi: «Decisivo il quinto voto. Salvini ha in mano la carta per chiudere» - GCerrai : RT @FedericoDezzani: L'Economist ha votato ed è il voto decisivo: come facilmente prevedibile, Draghi non va al Quirinale. - erniebigall : RT @FedericoDezzani: L'Economist ha votato ed è il voto decisivo: come facilmente prevedibile, Draghi non va al Quirinale. - maxhorses1 : @GuidoDeMartini Ti vengo a prendere in gommone, ma il tuo voto potrebbe essere decisivo, a nuoto ma arriva a Roma. -