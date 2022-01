Il Signore degli Anelli: uno YouTuber trasforma il primo film in una canzone metal lunga tre ore (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Bradley Hall, un celebre YouTuber, ha deciso di trasformare il primo film della trilogia de Il Signore degli Anelli in una canzone metal lunga tre ore. Lo YouTuber Bradley Hall ha conquistato i social media pubblicando un VIDEO incredibilmente ambizioso in cui ha mostrato ai fan come ha trasformato Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello in una canzone metal della durata di circa tre ore. Bradley ha suonato la sua interpretazione metal dell'iconica colonna sonora di Howard Shore, in aggiunta alle musiche dell'edizione Blu-ray estesa del primo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022) Bradley Hall, un celebre, ha deciso dire ildella trilogia de Ilin unatre ore. LoBradley Hall ha conquistato i social media pubblicando unincredibilmente ambizioso in cui ha mostrato ai fan come hato Il: La Compagnia dell'Anello in unadella durata di circa tre ore. Bradley ha suonato la sua interpretazionedell'iconica colonna sonora di Howard Shore, in aggiunta alle musiche dell'edizione Blu-ray estesa del...

