Il ricordo di Enzo fasano. Di Guido Milanese (Di martedì 25 gennaio 2022) di Guido Milanese Vi è una storia che non può essere dimenticata , mi riferisco alla storia di Enzo fasano , la cui memoria deve essere raccolta quale insegnamento di impegno di vita e di ardore politico. Esempio illuminato di semplicità, altruismo e generosità, capace di stabilire immediati rapporti di relazione umana e di coinvolgimento politico e sociale. Ogni aspetto della verità è stato da lui raccolto e sostenuto contro gli infingimenti e le ipocrisie del politichese. Capace di profonde pulsioni ideologiche ,mai tradite seppur adattate e piegate intelligentemente al mutare dei tempi e delle circostanze con una sua propria personale autonoma sensibilità critica ed autocritica. Due costanti hanno caratterizzato la sua esistenza : il sentimento umano senza indulgere al mielismo e l’impegno, scevro da esaltazioni di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 25 gennaio 2022) diVi è una storia che non può essere dimenticata , mi riferisco alla storia di, la cui memoria deve essere raccolta quale insegnamento di impegno di vita e di ardore politico. Esempio illuminato di semplicità, altruismo e generosità, capace di stabilire immediati rapporti di relazione umana e di coinvolgimento politico e sociale. Ogni aspetto della verità è stato da lui raccolto e sostenuto contro gli infingimenti e le ipocrisie del politichese. Capace di profonde pulsioni ideologiche ,mai tradite seppur adattate e piegate intelligentemente al mutare dei tempi e delle circostanze con una sua propria personale autonoma sensibilità critica ed autocritica. Due costanti hanno caratterizzato la sua esistenza : il sentimento umano senza indulgere al mielismo e l’impegno, scevro da esaltazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Enzo Quirinale: assemblea Fi ricorda Fasano con 1 raccoglimento Enzo Fasano e' stato un esempio rarissimo di fedelta' e di lealta'. Non ha mai sgomitato per ... Lo ricordo con commozione come uno dei miei piu' cari amici e penso che tanti colleghi in Parlamento ne ...

Quirinale, il film della giornata in La riunione si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Enzo Fasano, il deputato scomparso ieri. 13.18 - Sono "tra i 12 e i 15" i Grandi elettori contagiati o in quarantena che han chiesto ...

Il ricordo di Enzo fasano. Di Guido Milanese Cronache Salerno Addio a Fasano: il ricordo dell'assemblea dei grandi elettori di Forza Italia, cordoglio anche da Confindustria Il coordinatore del partito Antonio Tajani, dopo un minuto di raccoglimento dell'assemblea, ha chiesto al senatore Gasparri, che era molto legato ad Enzo Fasano di ricordarlo. Lo ho conosciuto, come a ...

Quirinale, grandi elettori in lutto per Enzo Fasano. Ma Fico nega il minuto di silenzio I grandi elettori di Forza Italia hanno interrotto i lavori per le elezioni presidenziali, ricordando l'onorevole Fasano, morto ieri a Salerno. Domani, alle 10, i funerali in Duomo ...

