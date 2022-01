Il primo anno di Biden, tra l’ostruzionismo di Trump e i repubblicani (Di martedì 25 gennaio 2022) “Avreste mai potuto immaginare che un individuo senza nessuna carica potesse intimidire un intero partito?” Questa la domanda retorica di Joe Biden durante la sua recente conferenza stampa alla Casa Bianca durata più di due ore. Il 46esimo presidente si riferiva ovviamente allo strapotere del suo predecessore Donald Trump mentre cercava di spiegare alcune delle sue difficoltà con l'ostruzionismo del Partito Repubblicano che gli ha impedito il completo successo a un anno del suo insediamento. Ciononostante, Biden ha giustamente additato ai suoi successi anche se ha ammesso che rimane molto da fare. L'attuale inquilino alla Casa Bianca ha reiterato che il ritiro delle truppe dall'Afghanistan è stato un passo avanti e ha anche asserito che la leadership americana in affari esteri è stata ristabilita. Ha aggiunto che in un ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 25 gennaio 2022) “Avreste mai potuto immaginare che un individuo senza nessuna carica potesse intimidire un intero partito?” Questa la domanda retorica di Joedurante la sua recente conferenza stampa alla Casa Bianca durata più di due ore. Il 46esimo presidente si riferiva ovviamente allo strapotere del suo predecessore Donaldmentre cercava di spiegare alcune delle sue difficoltà con l'ostruzionismo del Partito Repubblicano che gli ha impedito il completo successo a undel suo insediamento. Ciononostante,ha giustamente additato ai suoi successi anche se ha ammesso che rimane molto da fare. L'attuale inquilino alla Casa Bianca ha reiterato che il ritiro delle truppe dall'Afghanistan è stato un passo avanti e ha anche asserito che la leadership americana in affari esteri è stata ristabilita. Ha aggiunto che in un ...

LadyTremENDAH : Si però carusiii, la mia pelle delicata non è fatta per queste temperature, cioè questo è il primo anno che per 2 g… - ciafapino : RT @Signorasinasce: #aggiornamento di cui tutti faremmo volentieri a meno: arrivati stanotte altri 280 a #Lampedusa. Non è finito ancora il… - cremaonline : #Crema: lunedì 31 primo consiglio comunale dell’anno. All'ordine del giorno dalla #Cosap per gli #ambulanti alla nu… - accorgersi : RT @ilavfd: se non ci fosse stata quella assurda e insensata crisi di governo un anno fa, adesso con tutta probabilità mario draghi se ne s… - beautyjess__ : @rhoda21842830 l'anno scorso stefania tommaso e anche la degrenet li avrebbero presi messi su un divano e avrebbero… -