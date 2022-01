Il Pinocchio di Guillermo del Toro non andrà al cinema e arriverà su Netflix (Di martedì 25 gennaio 2022) Prossimo ormai al debutto nelle sale nostrane con La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, che ha fatto parlare soprattutto per quella scena con Bradley Cooper, Guillermo del Toro è pronto a mostrarci un nuovo progetto. Per farlo, ha scomodato il grande classico di Carlo Collodi, Pinocchio. Oltre alla versione animata di Disney, è stato trasposto in live action sia da Roberto Benigni che da Matteo Garrone. Ma il regista messicano, Premio Oscar per La forma dell’acqua, ha in serbo una rivisitazione personalissima e unica nel suo genere. Sfortunatamente per il pubblico, tuttavia, quest’ultima non approderà al cinema. È stato infatti reso noto che il lungometraggio approderà subito su Netflix, saltando il passaggio in sala. Il Pinocchio di Guillermo del ... Leggi su velvetmag (Di martedì 25 gennaio 2022) Prossimo ormai al debutto nelle sale nostrane con La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, che ha fatto parlare soprattutto per quella scena con Bradley Cooper,delè pronto a mostrarci un nuovo progetto. Per farlo, ha scomodato il grande classico di Carlo Collodi,. Oltre alla versione animata di Disney, è stato trasposto in live action sia da Roberto Benigni che da Matteo Garrone. Ma il regista messicano, Premio Oscar per La forma dell’acqua, ha in serbo una rivisitazione personalissima e unica nel suo genere. Sfortunatamente per il pubblico, tuttavia, quest’ultima non approderà al. È stato infatti reso noto che il lungometraggio approderà subito su, saltando il passaggio in sala. Ildidel ...

NetflixIT : Il vincitore del premio Oscar Guillermo del Toro reinventa la classica favola in un’avventura musical in stop-motio… - Diregiovani : Ecco la nuova edizione del #TgDiregiovani! Dai #Maneskin a #Pinocchio di Guillermo del Toro, passando per il ritorn… - HeyUGuys : Teaser trailer drops for Guillermo Del Toro’s ‘Pinocchio’ - trepmith : RT @WatchmenID: Pinocchio By Guillermo del Toro Desember di Netflix - direpuntoit : ‘#Pinocchio’ del premio Oscar Guillermo Del Toro debutta su #Netflix: guarda il trailer. -