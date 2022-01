Il nuovo ruolo di Jared Leto dopo House of Gucci (Di martedì 25 gennaio 2022) dopo House of Gucci Jared Leto racconta in una serie tv, WeCrashed, la controversa storia di WeWork e del suo CEO megalomane Nessuna azienda statunitense è cresciuta e crollata così rapidamente come WeWork negli ultimi anni. La nuova serie WeCrashed mostrerà come il comportamento megalomane del CEO Adam Neumann abbia distrutto un progetto che valeva 47 miliardi di dollari (l'equivalente di 41 miliardi di euro) in poco tempo. La serie e la vera storia dietro di essa Neumann e la sua partner, Rebekah Neumann, sono interpretati da due prmei Oscar (Jared Leto e Anne Hathaway). La coppia ha creato uno spazio di lavoro innovativo, ma presto anche un ambiente controverso. Il trailer di WeCrashed mostra, tra le altre cose, una scena in cui Adam Neumann viene interrogato sul ... Leggi su gqitalia (Di martedì 25 gennaio 2022)ofracconta in una serie tv, WeCrashed, la controversa storia di WeWork e del suo CEO megalomane Nessuna azienda statunitense è cresciuta e crollata così rapidamente come WeWork negli ultimi anni. La nuova serie WeCrashed mostrerà come il comportamento megalomane del CEO Adam Neumann abbia distrutto un progetto che valeva 47 miliardi di dollari (l'equivalente di 41 miliardi di euro) in poco tempo. La serie e la vera storia dietro di essa Neumann e la sua partner, Rebekah Neumann, sono interpretati da due prmei Oscar (e Anne Hathaway). La coppia ha creato uno spazio di lavoro innovativo, ma presto anche un ambiente controverso. Il trailer di WeCrashed mostra, tra le altre cose, una scena in cui Adam Neumann viene interrogato sul ...

