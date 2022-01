Il Napoli prova il doppio colpo dall’Hellas Verona | Giuntoli si muove in prima persona

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 gennaio 2022) In attesa di capire se ilriuscirà a piazzare unsull’out mancino entro la deadline del mercato in corso, gli azzurri pianificano le strategie in vista del prossimo futuro. Ed è così che si spiega la visita del direttore sportivo Cristianosugli spalti del Mapei Stadium per assistere a Sassuolo –, così come spiegato da Il Corriere dello Sport. Occasione per approfondire il proprio interesse per Nicolò Casale: il centrale piace anche alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri, ma ilpuò contare sugli ottimi rapporti con il patron Setti e il ds degli scaligeri D’Amico., ITALY – OCTOBER 24: Nicolò Casale of Hellascompetes for the ball with Felipe Anderson of SS Lazio during the Serie A match between Hellas and SS Lazio at ...