Il mago demoniaco che tormentava Salerno – la leggenda di Pietro Barliario

(Di martedì 25 gennaio 2022) Nella città disi parla ancora con timore di, un medico e un alchimista nato nel 1055 e famoso per la sua attività die per i suoi prodigi inquietanti. Ma questoè davvero esistito? I ponti del diavolo di, che laattribuisce a– curiosauro.itLadi, ildiLa storiografia dispone di scarse notizie certe sulla vita di. Ma i documenti attestano un celebre medico della scuola medica salernitana con questo nome. Nei secoli si sono diffuse molte leggende sul personaggio. Si racconta che fosse un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mago demoniaco

Quaderni d'Altri Tempi

Somerset Maugham il personaggio di Oliver Haddo, stregonepresente nel romanzo Il. Le porta dell'inferno sono un rovesciamento delle Porte del Paradiso del Ghiberti e la loro storia è ...... entrati in questo mondo grazie agli studi sulla magia occulta (e un portale) delAreelu ...di portare un assalto brutale e violento per spazzare via ogni resistenza e instaurare un regno