Il guru No Vax di estrema destra che ha ispirato Bolsonaro è morto di Covid negli Stati Uniti (Di martedì 25 gennaio 2022) Era stato il principale ispiratore di Jair Bolsonaro, il guru di estrema destra Olavo de Carvalho. Era, perché è morto di Covid a Richmond, negli Stati Uniti. Ucciso da quella malattia che continuava ... Leggi su globalist (Di martedì 25 gennaio 2022) Era stato il principalere di Jair, ildiOlavo de Carvalho. Era, perché èdia Richmond,. Ucciso da quella malattia che continuava ...

Advertising

globalistIT : Guardare sempre la fine che fanno certuni... - DavidPuente : @MaurizioMonti63 Il tweet non è rivolto alle groupie dei guru No vax - AdolfoSalsi : Il medico No Vax radiato da 2 anni che esercitava perché aveva fatto ricorso. Una signora che non chiama l'ambulanz… - RoncagliaAle : @LucioMalan Descrive benissimo la situazione dei no vax, negare la realtà, lasciarsi guidare in modo irrazionale, a… - ivanficus : sento qua è la da parte dei vax e pure qualche guru della tv un'aria di retromarcia dubbiosa che li interroga .. do… -