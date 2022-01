Il grande occhio mediatico collettivo che guarda la tragicommedia in corso (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ il giorno uno dell’avventura quirinalizia, e alla vigilia delle abbuffate informative la mattina si apre, sul piccolo schermo (Rainews), con la parola “scenario”, quella che tormenterà cronisti e conduttori costretti a scrutare un grande nulla da cui può uscire la grande soluzione. Ma quando e come? Questa è la domanda che rimbalza tra La7 e Rai1, Sky e Mediaset, assieme agli altri Leitmotiv: lo “schema”, la “fibrillazione” e la “rosa di nomi”: nel primo pomeriggio la tira fuori Marcello Sorgi durante lo speciale Tg1 condotto da Monica Maggioni. Ma la rosa spunta anche alla maratona di Enrico Mentana, su La7, e a quel punto diventa costante, anche perché nel frattempo è arrivata la notizia dell’incontro Salvini-Draghi, ma anche quella della cosiddetta “nota congiunta” Salvini-Letta, e i conduttori si mettono a cercare “indizi”, tanto che Maggioni ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ il giorno uno dell’avventura quirinalizia, e alla vigilia delle abbuffate informative la mattina si apre, sul piccolo schermo (Rainews), con la parola “scenario”, quella che tormenterà cronisti e conduttori costretti a scrutare unnulla da cui può uscire lasoluzione. Ma quando e come? Questa è la domanda che rimbalza tra La7 e Rai1, Sky e Mediaset, assieme agli altri Leitmotiv: lo “schema”, la “fibrillazione” e la “rosa di nomi”: nel primo pomeriggio la tira fuori Marcello Sorgi durante lo speciale Tg1 condotto da Monica Maggioni. Ma la rosa spunta anche alla maratona di Enrico Mentana, su La7, e a quel punto diventa costante, anche perché nel frattempo è arrivata la notizia dell’incontro Salvini-Draghi, ma anche quella della cosiddetta “nota congiunta” Salvini-Letta, e i conduttori si mettono a cercare “indizi”, tanto che Maggioni ...

Il grande occhio mediatico collettivo che guarda la tragicommedia in corso L'avventura quirinalizia viene prontamente seguita da tutti i cronisti e conduttori politici del piccolo schermo, ma non è semplice raccontare il grande nulla di questo primo giorno di voto ...

