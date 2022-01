Il giudice sportivo ha deciso | respinto il ricorso dell’Udinese | confermato il 6-2 con l’Atalanta

(Di martedì 25 gennaio 2022) E’ arrivata la decisione riguardo alpresentato dall’Udinese dopo la sconfitta per 2-6 nel match controdel 9 gennaio, col quale la squadra bianconera chiedeva il riconoscimento della non regolarità della gara, l’annullamento del risultato conseguito sul campo come omologato e la conseguenziale ripetizione della gara in data da fissarsi. Con una nota ufficiale è stato comunicato che ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 gennaio 2022, hadi “respingere ildella Soc. Udinese Calcio e conferma il risultato dell’incontro in epigrafe come omologato con C.U. n. 133 del 10 gennaio 2022“. La nota La Udinese Calcio chiede, in sostanza, ...

Ultime Notizie dalla rete : giudice sportivo

TORINO - Confermato il risultato di 2 - 6 nella gara tra Udinese e Atalanta disputata lo scorso 9 gennaio 2022. Il giudice sportivo si è espresso in merito, rigettando il ricorso presentato dal club friulano riguardo il match valevole per la 21esima giornata di Serie A, disputato sebbene la squadra di Cioffi fosse ... E' stato respinto il ricorso dell' Udinese , che aveva chiesto di rigiocare la sfida dello scorso 9 gennaio contro l' Atalanta , finita 6 - 2 in favore dei bergamaschi. Il giudice sportivo della serie A, infatti, non ha riscontrato gli estremi per una ripetizione del match ed ha bocciato il ricorso dei friulani. Confermato dunque il risultato finale ed i tre punti per l'...