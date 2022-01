“Il GF Vip salta, cambia giorno”. Colpo di scena, la decisione di Mediaset stravolge il reality (Di martedì 25 gennaio 2022) cambiamenti in arrivo per il ‘GF Vip’. Un vero e proprio Colpo di scena ha travolto il reality show di Alfonso Signorini e il pubblico dovrà ben presto abituarsi a questa novità assoluta. Una decisione molto importante e netta da parte di Mediaset, che ha una spiegazione molto precisa. Non sappiamo se ci saranno delle conseguenze sugli ascolti e dunque sulla presenza dei telespettatori, ma sta di fatto che non si tornerà indietro e dunque questa scelta è da ritenersi ormai definitiva. Al ‘GF Vip’ grande commozione nell’ultima puntata in diretta con Davide Silvestri, che ha incontrato il papà malato, affetto da maculopatia. Il genitore ha affermato: “Sono orgoglioso di te, hai detto delle cose bellissime. Mi sei stato più vicino di quanto pensi, sei un uomo umile, generoso e molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)menti in arrivo per il ‘GF Vip’. Un vero e propriodiha travolto ilshow di Alfonso Signorini e il pubblico dovrà ben presto abituarsi a questa novità assoluta. Unamolto importante e netta da parte di, che ha una spiegazione molto precisa. Non sappiamo se ci saranno delle conseguenze sugli ascolti e dunque sulla presenza dei telespettatori, ma sta di fatto che non si tornerà indietro e dunque questa scelta è da ritenersi ormai definitiva. Al ‘GF Vip’ grande commozione nell’ultima puntata in diretta con Davide Silvestri, che ha incontrato il papà malato, affetto da maculopatia. Il genitore ha affermato: “Sono orgoglioso di te, hai detto delle cose bellissime. Mi sei stato più vicino di quanto pensi, sei un uomo umile, generoso e molto ...

Advertising

fainformazione : Domenica In, ecco perché Pierpaolo Pretelli ha saltato la puntata! Pierpaolo Pretelli salta Domenica In: ecco il… - fainfocultura : Domenica In, ecco perché Pierpaolo Pretelli ha saltato la puntata! Pierpaolo Pretelli salta Domenica In: ecco il… - lullabiesvines : RT @_sommario_: MENTRE VOTIAMO NO STOP PER JESSICA. Visualizzate la scena in cui Alfy dice che il vip salvo è Jessica. Pensate proprio alla… - VeraPrimavera7 : RT @_sommario_: MENTRE VOTIAMO NO STOP PER JESSICA. Visualizzate la scena in cui Alfy dice che il vip salvo è Jessica. Pensate proprio alla… - pupapeligrosah : RT @_sommario_: MENTRE VOTIAMO NO STOP PER JESSICA. Visualizzate la scena in cui Alfy dice che il vip salvo è Jessica. Pensate proprio alla… -