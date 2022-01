Il Covid, la scabbia, la carenza di mezzi e spazi. Il racconto dalle navi quarantena cariche di migranti: “I traghetti sono serbatoi di contagi” (Di martedì 25 gennaio 2022) Per la gran parte del tempo fanno spola tra i porti della Sicilia, muovendosi principalmente tra Porto Empedocle e Catania, avendo a bordo un carico di umanità viaggiante che può andare da un minimo di 20 persone, nei periodi di calma apparente, fino a un massimo di 800. sono le cosiddette “navi quarantena”, le imbarcazioni di linea che sotto il Conte bis, a pochi mesi dallo scoppio della pandemia, hanno cambiato veste e sono state riconvertite in strutture dove mettere in isolamento le persone in arrivo via mare da paesi del nord Africa come Tunisia, Marocco, Egitto, ma anche via terra, da Siria, Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, per esempio. Una misura emergenziale, si pensava, che con il passare delle settimane e dei mesi ha assunto tutti i connotati della regola. E regolari sono diventate anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Per la gran parte del tempo fanno spola tra i porti della Sicilia, muovendosi principalmente tra Porto Empedocle e Catania, avendo a bordo un carico di umanità viaggiante che può andare da un minimo di 20 persone, nei periodi di calma apparente, fino a un massimo di 800.le cosiddette “”, le imbarcazioni di linea che sotto il Conte bis, a pochi mesi dallo scoppio della pandemia, hanno cambiato veste estate riconvertite in strutture dove mettere in isolamento le persone in arrivo via mare da paesi del nord Africa come Tunisia, Marocco, Egitto, ma anche via terra, da Siria, Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, per esempio. Una misura emergenziale, si pensava, che con il passare delle settimane e dei mesi ha assunto tutti i connotati della regola. E regolaridiventate anche ...

