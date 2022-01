Il compleanno triste e solitario di Charlène Wittstock (Di martedì 25 gennaio 2022) La principessa di Monaco compie oggi 44 anni ma festeggia ancora da sola, chiusa nella clinica di riabilitazione svizzera in cui è ricoverata da quando è rientrata dal Sudafrica. Sul profilo Instagram di Palais Princier solo il repost di un video di auguri. E intanto crescono le preoccupazioni per le sue condizioni di salute Leggi su vanityfair (Di martedì 25 gennaio 2022) La principessa di Monaco compie oggi 44 anni ma festeggia ancora da sola, chiusa nella clinica di riabilitazione svizzera in cui è ricoverata da quando è rientrata dal Sudafrica. Sul profilo Instagram di Palais Princier solo il repost di un video di auguri. E intanto crescono le preoccupazioni per le sue condizioni di salute

