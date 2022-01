Il centrosinistra boccia i nomi del centrodestra. Letta: «Chiudiamoci in stanza e via la chiave» (Di martedì 25 gennaio 2022) «Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi quella larga condivisione in questo momento necessario». Queste le parole di Letta, Conte e Speranza subito dopo il vertice di centrosinistra. «Riconfermiamo la nostra volontà di giungere ad una soluzione condivisa su un nome super partes e per questo non contrapponiamo una nostra rosa di nomi», hanno aggiunto. Dunque nessuna rosa di nomi ma un no secco al centrodestra. Ora si rischia lo scontro. «La proposta che facciamo è quella di chiuderci dentro una stanza. Buttiamo via le chiavi, pane e acqua, fino a quando arriviamo a una ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) «Prendiamo atto della terna formulata dalche appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del, non riteniamo che su queipossa svilupparsi quella larga condivisione in questo momento necessario». Queste le parole di, Conte e Speranza subito dopo il vertice di. «Riconfermiamo la nostra volontà di giungere ad una soluzione condivisa su un nome super partes e per questo non contrapponiamo una nostra rosa di», hanno aggiunto. Dunque nessuna rosa dima un no secco al. Ora si rischia lo scontro. «La proposta che facciamo è quella di chiuderci dentro una. Buttiamo via le chiavi, pane e acqua, fino a quando arriviamo a una ...

