Il centrodestra propone Pera-Moratti-Nordio Il centrosinistra prepara la sua ' rosa'

(Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Un sospetto attraversa trasversalmente gli eletti di Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle: l'asse che si sta creando fra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, dal quale sarebbe nata anche l'idea di una candidatura di Franco Frattini, potrebbe essere uno strumento in mano al leader leghista per spaccare la coalizione Pd-M5s-Leu. A scandagliare i parlamentari dem e Cinque Stelle, è questo il mood che si ricava. I timori riguardano non solo il futuro della coalizione, ma anche la prospettiva di riportare indietro le lancette sul Quirinale: proprio quando una catena di comunicazione fra i due campi in parlamento sembrava essere stata ripristinata, è il ragionamento, ora si rischia di tornare al muro contro muro.

Advertising

forza_italia : Il #centrodestra propone come candidati alla Presidenza della Repubblica @LetiziaMoratti, Marcello Pera e Carlo Nor… - Giorgiolaporta : Vedo allontanarsi l'ipotesi #Draghi alla #PresidenzaDellaRepubblica. Il #Centrodestra unito propone la sua rosa di… - you_trend : #Quirinale: i nomi che il centrodestra propone in conferenza stampa sono Moratti, Nordio e Pera - susymurzi : RT @Giorgiolaporta: Vedo allontanarsi l'ipotesi #Draghi alla #PresidenzaDellaRepubblica. Il #Centrodestra unito propone la sua rosa di nomi… - ComunistaRosso : Il centrodestra propone Letizia Moratti, Letta dice che è un 'nome sicuramente di qualità e lo valuteremo senza spi… -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra propone

Illa sua rosa per il Colle. Letta: 'Nomi di qualità'. Ora si vedono Pd - M5s e Leu. Anche oggi sarà una giornata di schede bianche Sullo stesso argomento: Quirinale, lo spoglio del ...Ilsembra essere pronto per l'elezione del presidente della Repubblica equattro nomi Argomenti trattati Elezioni presidente della Repubblica: i candidati delElezioni ...Il totonomi per l'elezione del presidente della Repubblica prosegue, ma la destra sembra avere le idee chiare. Ecco i quattro candidati ...Centrodestra annuncia in video streaming la rosa dei nomi per i candidati Presidente della Repubblica: Pera, Moratti e Nordio, “ma anche Tajani e Casellati” ...