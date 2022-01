Il centrodestra presenta i tre nomi per il Quirinale, il centrosinistra apre la "guerra delle due rose" (Di martedì 25 gennaio 2022) Pd-M5s-Leu hanno proposto un incontro a una delegazione del centrodestra nella giornata di domani mercoledì 26 gennaio per portare a confronto una controproposta alla rosa dei nomi proposta dal centrodestra. È una... Leggi su europa.today (Di martedì 25 gennaio 2022) Pd-M5s-Leu hanno proposto un incontro a una delegazione delnella giornata di domani mercoledì 26 gennaio per portare a confronto una controproposta alla rosa deiproposta dal. È una...

Advertising

matteodipaolo89 : RT @_luigicontu: #Quirinale, il centrosinistra non presenta una sua rosa e considera i nomi del centrodestra non adeguati seppure super par… - _luigicontu : #Quirinale, il centrosinistra non presenta una sua rosa e considera i nomi del centrodestra non adeguati seppure su… - Moixus1970 : RT @LaPrimaManina: ++++++ULTIM'ORA++++++ Clamoroso ed imprevedibile! Il centrodestra presenta la rosa di nomi per il Quirinale: Letizia Mor… - infoitinterno : Il centrodestra presenta la rosa. E Letta: 'Nomi di qualità' - HAL9000_81 : RT @myrtamerlino: Il centrodestra presenta tre nomi, sicuramente di alto profilo...Ma ne tiene nascosti altri, forse quelli ritenuti più pr… -