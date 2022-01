"Il centrodestra non lo sosterrà: Draghi non sarà mai Presidente" (Di martedì 25 gennaio 2022) "Tutti continuano a insistere sul nome di Mario Draghi Presidente della Repubblica. Ipotesi che viene fortemente sponsorizzata anche da Palazzo Chigi (come si vede in modo molto chiaro in questo video di byoblu) con il tentativo di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione per sponsorizzare la candidatura del premier. Ma questa operazione sta per fallire". Lo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 25 gennaio 2022) "Tutti continuano a insistere sul nome di Mariodella Repubblica. Ipotesi che viene fortemente sponsorizzata anche da Palazzo Chigi (come si vede in modo molto chiaro in questo video di byoblu) con il tentativo di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione per sponsorizzare la candidatura del premier. Ma questa operazione sta per fallire". Lo... Segui su affaritaliani.it

Advertising

matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - antoniopalmieri : Così @EnricoLetta all'assemblea dei grandi elettori del PD: 'Ulteriori candidature di centrodestra faranno la stess… - ItaliaViva : Quello che non è più accettabile è l'ostracismo del PD su qualunque nome che arrivi dal centrodestra. Da questo pun… - Vince08440165 : RT @dottorbarbieri: #Quirinale2022 Convocata per le 16,30 a Roma la conferenza stampa del centrodestra per presentare la rosa dei loro ca… - PpPagliaro : RT @lucianoghelfi: L'altolà di #Letta al #centrodestra: non fatelo, non provate a dividere il Paese con una candidatura divisiva, serve un… -