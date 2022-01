Il bollettino covid di oggi 25 gennaio 2022 | gli ultimi dati su contagi | decessi e ricoveri tabella

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 77.696 nuovi casi e 352 morti. Tasso di positivita' al 15 per cento - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 24 gennaio: 77.696 nuovi casi e 352 morti. Da inizio pandemia un italiano su 6 è st… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 77.696 contagiati • 352 morti • 102.363 guariti +0 terapie intensive | +235 ricoveri 5… - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Il Covid sfiora quota 1700 - infoitinterno : Covid oggi Italia, 77.696 contagi e 352 morti: bollettino 24 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino covid

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti, gli ospedali pisani di Cisanello e Santa Chiara ospitano attualmente 156 pazienti (ieri erano 159), 18 dei quali in area intensiva (ieri 20). Se vuoi ...Casi che diventano contabilità. Gli esperti del ministero di Roberto Speranza e dell'Iss hanno aperto all'ipotesi ma non abbandoneremo del tutto il calcolo totale dei positivi in ospedale. Non ...(Adnkronos) – Sono 13.810 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I ...Covid a Verona e in Veneto, ecco il bollettino aggiornato: nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 24.312 nuovi positivi.