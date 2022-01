I tifosi della Fiorentina contro Vlahovic: striscioni durissimi per il passaggio alla Juventus [FOTO] (Di martedì 25 gennaio 2022) Alta tensione in casa Fiorentina. E’ quasi fatta per il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus, il club bianconero sta per piazzare un gol importantissimo per la seconda parte di stagione e soprattutto per il futuro. E’ pronto un contratto da 7 milioni di euro a stagione, nelle casse dei viola 60 milioni di euro più bonus. E’ rottura definitiva tra Vlahovic e i tifosi della Fiorentina. Il rapporto era già compromesso, le ultime ore sono state di grande tensione. I supporter hanno esposto uno striscione durissimo, a firma Curva Fiesole: “il rispetto non si conquista con i goal Vlahovic gobbo di merda“. L'articolo I tifosi della Fiorentina contro ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 25 gennaio 2022) Alta tensione in casa. E’ quasi fatta per il trasferimento di Dusan, il club bianconero sta per piazzare un gol importantissimo per la seconda parte di stagione e soprattutto per il futuro. E’ pronto un contratto da 7 milioni di euro a stagione, nelle casse dei viola 60 milioni di euro più bonus. E’ rottura definitiva trae i. Il rapporto era già compromesso, le ultime ore sono state di grande tensione. I supporter hanno esposto uno striscione durissimo, a firma Curva Fiesole: “il rispetto non si conquista con i goalgobbo di merda“. L'articolo I...

TuttoMercatoWeb : ?? 'Più forti di ingiustizie e avversità. Noi siamo il #Milan e mai nessun ci fermerà'. I tifosi rossoneri caricano… - Glongari : I tifosi della #Fiorentina infuriati con #Vlahovic per la trattativa in corso con la #Juventus - CB_Ignoranza : Tifosi della Fiorentina essere tipo: - AlleAzzoni : RT @paolonori: La domanda sarebbe stata questa: il Parma ha la rosa e il monte ingaggi più alti di tutta la serie B, secondo lei come mai n… - CalcioWeb : E' alta tensione in casa #Fiorentina: striscioni durissimi dei tifosi contro #Vlahovic -