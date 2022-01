I Savoia si preparano a fare causa allo Stato | vogliono la restituzione dei gioielli della Corona

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 gennaio 2022) Isono pronti a citare in giudizio la presidenza del Consiglio, il ministero dell’Economia e Bankitalia. Ad annunciarlo èil loro legale, Sergio Orlandi, dopo il fallimento dell’incontro di mediazione con Palazzo Koch sulladei, custoditi in un caveauBanca d’Italia dal 1946. Si tratta di un patrimonio ingente, sebbene non esista una stima certa: si parla di 300 milioni di euro, ma anche “solo” di alcuni milioni, come valutò Gianni Bulgari negli anni Sessanta. Ciò che è certo è che il tesoro deidi casacomprende 6.732 brillanti e 2mila perle a impreziosire collane, orecchini, spille e, naturalmente, diademi. Fallita la mediazione con Bankitalia «L’incontro di ...