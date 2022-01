I Savoia fanno causa allo Stato Rivogliono indietro i gioielli della Corona Sono custoditi dal 1946 in un caveau della Banca d’Italia Si tratta di oltre 8mila tra brillanti e perle

Advertising

I gioielli sono di casae ci dovrebbe essere una restituzione, poi, come ho sempre ripetuto andrebbero esposti in Italia perchéparte della storia italiana'.Questi monumenti cipensare a Harry Potter perché sono immersi completamente nella natura e ... Le lotte con icostrinsero i marchesi ad abbandonare i luoghi fino all'arrivo dell'unità ...A chiedere la restituzione dei gioielli sono il principe Vittorio Emanuele di Savoia e le principesse Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice E per cercare di ottenere la restituzione citeranno in ...I Savoia rivogliono il loro tesoro: 6.732 brillanti e 2 mila perle, di diverse misure, montati su collier, orecchini, diademi e spille varie che fanno parte dei gioielli della Corona, ...