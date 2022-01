I Savoia fanno causa a governo e Bankitalia: rivogliono i gioielli di famiglia. Il mistero su quanto valgono davvero (Di martedì 25 gennaio 2022) Dal giugno del 1946 l’intera collezione di gioielli della Corona della famiglia Savoia sono custoditi nel caveau della Banca d’Italia, a Roma. Ora il principe Vittorio Emanuele e le principesse Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice, eredi di Umberto II, li rivogliono indietro. E per questo citeranno in giudizio la presidenza del Consiglio, il ministero dell’Economia e la stessa Banca d’Italia per la restituzione. Si tratta della prima volta che casa Savoia ne rivendica la proprietà, in modo formale. La richiesta era già stata avanzata il 29 novembre scorso, con la Banca d’Italia che però aveva replicato: «La restituzione non può essere accolta, tenuto conto delle responsabilità del depositario». Il tesoro sarebbe formato da 6.732 brillanti e 2 mila perle, di diverse misure, montati su collier, ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Dal giugno del 1946 l’intera collezione didella Corona dellasono custoditi nel caveau della Banca d’Italia, a Roma. Ora il principe Vittorio Emanuele e le principesse Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice, eredi di Umberto II, liindietro. E per questo citeranno in giudizio la presidenza del Consiglio, il ministero dell’Economia e la stessa Banca d’Italia per la restituzione. Si tratta della prima volta che casane rivendica la proprietà, in modo formale. La richiesta era già stata avanzata il 29 novembre scorso, con la Banca d’Italia che però aveva replicato: «La restituzione non può essere accolta, tenuto conto delle responsabilità del depositario». Il tesoro sarebbe formato da 6.732 brillanti e 2 mila perle, di diverse misure, montati su collier, ...

