I numeri di Mediaset sbilanciati nella corsa al Colle (Di martedì 25 gennaio 2022) Mediaset resta un problema, con o senza Caimani al Colle Il Fatto Quotidiano, pagina 11, di Giandomenico Crapis. Quando si parla di politica e tv si punta il dito sulla Rai, ma si indica solo parte del problema. La storia è nota e va avanti da oltre un trentennio. Non è mai stata esempio di pluralismo, ma quando ci sono in ballo gli interessi del capo Mediaset diventa l'arma più forte nelle mani di Berlusconi. Con una reazione quasi pavloviana si fa strumento di propaganda (ma le lodevoli eccezioni ci sono) e non c'è giornalismo, autonomia professionale o soltanto senso del decoro che tenga. Compaiono allora, quando va bene, i laudatores del capo, quando va male, i bastonatori degli avversari. Un'ipotesi quest'ultima che abbiamo visto all'opera tante di quelle volte che a sentir parlare oggi di un Berlusconi pacificatore si fa fatica ...

