I nomi del centrodestra candidati alla presidenza della Repubblica (Di martedì 25 gennaio 2022) Al termine del vertice del centrodestra, Salvini, Tajani e Meloni parlano della rosa di nomi del centrodestra proposti. Si tratta di Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio L’intervento di Salvini Salvini ha subito rivendicato la compattezza del centrodestra, muovendosi “all’unisono in questo percorso”. Ha messo in evidenza la soddisfazione del clima di confronto, partendo Leggi su periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) Al termine del vertice del, Salvini, Tajani e Meloni parlanorosa didelproposti. Si tratta di Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio L’intervento di Salvini Salvini ha subito rivendicato la compattezza del, muovendosi “all’unisono in questo percorso”. Ha messo in evidenza la soddisfazione del clima di confronto, partendo

Advertising

Lucaargentero : A te, rappresentante del nostro governo, che ti diverti a sparare nomi a caso come se fossi in classe alle medie…se… - ItaliaViva : Quello che non è più accettabile è l'ostracismo del PD su qualunque nome che arrivi dal centrodestra. Da questo pun… - lorepregliasco : I tre nomi del centrodestra sono Pera, Nordio e Moratti. È una rosa fatta per essere bruciata e per consentire di a… - Gemma04510476 : RT @GiancarloDeRisi: Salvini ha presentato i nomi del Centrodestra con calma e senza arroganza. Sono quelli di Marcello Pera, Carlo Nordio… - domalex82 : Se dovessimo essere fedeli al voto del 2018, 3 sarebbero i nomi accettabili per il nuovo #PdR: 1) Luciano Barra-Ca… -