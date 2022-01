I Maneskin posticipano il tour europeo

Advertising

Agenzia_Italia : I #Maneskin posticipano il loro tour europeo a causa del Covid - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: A causa dello stato attuale di eventi causati dalla pandemia Covid-19 in corso, è 'con profondo… - novasocialnews : Covid, Maneskin posticipano tour europeo e italiano - BinaryOptionEU : RT '#Covid e capienze, #Maneskin posticipano tour europeo e italiano. - alcinx : RT @La_Prealpina: I Maneskin posticipano il loro tour europeo -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin posticipano

Per 'Loud kids on tour '22' aggiornamenti entro il 1 marzo Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...il loro tour 2022. In un comunicato si legge che 'a causa dello stato attuale di eventi causati dalla pandemia Covid - 19 in corso, è con profondo rammarico che i Måneskin ...Infatti, a causa del Covid , è stato rimandato a data da destinarsi il tour euorpeo e nei palasport in Italia previsto per il 2022. Ad annunciarlo con un video postato sui social, proprio Damiano Davi ...I Maneskin posticipano il loro tour europeo: "Con profondo rammarico". "Abbiamo lavorato a lungo per questo tour" ...