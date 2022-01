I Maneskin posticipano il tour 2022: “Siamo molto dispiaciuti” (Di martedì 25 gennaio 2022) I Maneskin posticipano il loro tour 2022. In un comunicato si legge che "a causa dello stato attuale di eventi causati dalla pandemia Covid-19 in corso, è con profondo rammarico che i Måneskin annunciano il posticipo delle date del loro tour europeo Loud Kids on tour '22 e del tour italiano nei Palazzi dello Sport".È a causa della concreta impossibilità di esibirsi in ogni Paese, previsto nel programma del tour, e dal momento che alcuni di questi paesi stanno ancora affrontando le restrizioni per contrastare la pandemia, che è diventato difficile rispettare impegni e tempistiche del tour come inizialmente pianificate, si legge nel testo. I Måneskin e Vivo Concerti sottolineano che la priorità è quella di "garantire la totale sicurezza ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 25 gennaio 2022) Iil loro. In un comunicato si legge che "a causa dello stato attuale di eventi causati dalla pandemia Covid-19 in corso, è con profondo rammarico che i Måneskin annunciano il posticipo delle date del loroeuropeo Loud Kids on'22 e delitaliano nei Palazzi dello Sport".È a causa della concreta impossibilità di esibirsi in ogni Paese, previsto nel programma del, e dal momento che alcuni di questi paesi stanno ancora affrontando le restrizioni per contrastare la pandemia, che è diventato difficile rispettare impegni e tempistiche delcome inizialmente pianificate, si legge nel testo. I Måneskin e Vivo Concerti sottolineano che la priorità è quella di "garantire la totale sicurezza ...

