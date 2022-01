I Maneskin posticipano il loro tour europeo a causa del covid (Di martedì 25 gennaio 2022) Alla fine anche i Maneskin sono costretti ad arrendersi al covid e all'avanzata della variante Omicron posticipando l'inizio del loro tour europeo «Loud Kids on tour '22» con diverse tappe anche in Italia. Purtroppo ogni paese ha le sue restrizioni su concerti ed eventi al chiuso ed è quindi impossibile esibirsi in ogni paese secondo il programma del tour, e dal momento che alcuni di essi stanno ancora affrontando le restrizioni per contrastare la pandemia, è diventato difficile rispettare impegni e tempistiche del tour come inizialmente pianificate. Per questo la decisione presa insieme al proprio staff di posticipare le date. Tutti coloro che hanno già acquistato i biglietti riceveranno un aggiornamento sulle nuove date entro il 1 ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 25 gennaio 2022) Alla fine anche isono costretti ad arrendersi ale all'avanzata della variante Omicron posticipando l'inizio del«Loud Kids on'22» con diverse tappe anche in Italia. Purtroppo ogni paese ha le sue restrizioni su concerti ed eventi al chiuso ed è quindi impossibile esibirsi in ogni paese secondo il programma del, e dal momento che alcuni di essi stanno ancora affrontando le restrizioni per contrastare la pandemia, è diventato difficile rispettare impegni e tempistiche delcome inizialmente pianificate. Per questo la decisione presa insieme al proprio staff di posticipare le date. Tutti coche hanno già acquistato i biglietti riceveranno un aggiornamento sulle nuove date entro il 1 ...

