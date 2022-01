I Maneskin costretti a rinviare il tour di nuovo: “Siamo mortificati” (Di martedì 25 gennaio 2022) L’aumento dei contagi da Covid continua a minare il mondo dello spettacolo. Dopo il rinvio di alcuni tra gli eventi più attesi di questo 2022, anche i Maneskin si sono detti costretti a dover rimandare qualche concerto. La rock band, infatti, ha annunciato proprio nella scorse ore che dovrà rimandare le date degli eventi negli … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 25 gennaio 2022) L’aumento dei contagi da Covid continua a minare il mondo dello spettacolo. Dopo il rinvio di alcuni tra gli eventi più attesi di questo 2022, anche isi sono dettia dover rimandare qualche concerto. La rock band, infatti, ha annunciato proprio nella scorse ore che dovrà rimandare le date degli eventi negli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

