I beauty look di Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week (Di martedì 25 gennaio 2022) Chiara Ferragni ha immediatamente catturato l'attenzione durante la settimana della moda di Parigi. L'influencer cremonese ha già seguito e lanciato tendenza in termini di beauty look, proponendo un make-up che ricorda tantissimo lo stile di Euphoria. Ma a catturare l'attenzione dei fan, ancor prima della partenza per la capitale francese, sono state le sue sopracciglia, nettamente più scure e rimpolpate. Com'è ormai da tradizione, Chiara Ferragni ama seguire le tendenze, ma al tempo stesso è anche colei che le lancia. Le sue sopracciglia effetto wild avevano già contagiato il web in autunno. Ad oggi, invece, l'imprenditrice digitale ha scelto di renderle più folte e scure, in contrasto armonioso con il colore chiaro dei capelli. Una scelta che in molti hanno contestato sui social, ma ...

