Hit-Monkey, la serie animata Marvel in arrivo su Disney+ (Di martedì 25 gennaio 2022) Doveva arrivare lo scorso Novembre, ma per alcuni imprevisti è stata rimandata all'inizio del nuovo anno. Hit-Monkey, la serie animata Marvel è finalmente in arrivo su Disney + a partire dal 26 Gennaio 2022! Negli Stati Uniti, invece, è proposta dal canale Hulu Per tutti coloro che la stavano aspettando fin dallo scorso anno, ecco che l'attesa giunge al termine. Hit-Monkey, la nuova serie animata "sfornata" da casa Marvel, è finalmente in arrivo su Disney + dal 26 Gennaio. 10 episodi tutti da "gustare" comodamente da casa e quando ne si ha più voglia. Disney ha infatti annunciato che, dato il rinvio inaspettato, la serie verrà trasmessa per intero sulla piattaforma streaming. Una strana coppia in ...

