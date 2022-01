Highlights Berrettini-Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2: Australian Open 2022 (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli Highlights di Berrettini-Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2, sfida valevole per i quarti di finale della parte alta del tabellone maschile degli Australian Open 2022. L’azzurro conquista la terza semifinale Slam della sua carriera, dove affronterà lo spagnolo Rafael Nadal. Nei primi due set si vede il Matteo delle precedenti uscite, in particolare i match contro Alcaraz e Carreno Busta. Nel terzo e nel quarto iniziano a sopraggiungere dei piccoli problemi fisici, soprattutto negli spostamenti laterali. Berrettini fatica a trovare punti semplici con i colpi d’inizio gioco e Monfils ne approfitta per mandare la partita al quinto e decisivo set. Quest’ultimo è un dominio del tennista romano, che mette subito il tutto sui giusti binari grazie ad un ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Glidi6-4 6-4 3-6 3-6 6-2, sfida valevole per i quarti di finale della parte alta del tabellone maschile degli. L’azzurro conquista la terza semifinale Slam della sua carriera, dove affronterà lo spagnolo Rafael Nadal. Nei primi due set si vede il Matteo delle precedenti uscite, in particolare i match contro Alcaraz e Carreno Busta. Nel terzo e nel quarto iniziano a sopraggiungere dei piccoli problemi fisici, soprattutto negli spostamenti laterali.fatica a trovare punti semplici con i colpi d’inizio gioco ene approfitta per mandare la partita al quinto e decisivo set. Quest’ultimo è un dominio del tennista romano, che mette subito il tutto sui giusti binari grazie ad un ...

